José Ramón García-Hernández, el "candidato de la militancia", se postula para presidir el PP

Todos a la espera de Alberto Núñez Feijóo, pero algunos se mueven. El diputado y diplomático José Ramón García-Hernández (Ávila, 1971), secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular, ha anunciado este 16 de junio de 2018 su candidatura a la presidencia en el congreso extraordinario que tendrá lugar los días 20 y 21 de julio para suceder a Mariano Rajoy.

García-Hernández es secretario ejecutivo de Relaciones Internacionales del Partido Popular y en las últimas elecciones figuró como número dos al Congreso en la lista del PP por la provincia de Ávila, por detrás del vicesecretario de Comunicación, Pablo Casado.

Se trata del primer nombre que se hace público en la carrera sucesoria de Rajoy y lo hace desde Ávila, una tierra de la que han partido líderes del centro-derecha español como Adolfo Suárez y José María Aznar.

"Soy el candidato de la militancia. Los afiliados se han cansado de un partido de cuadros, de peleas entre cuadros, prefieren uno donde ellos tengan la voz. Mi diferencia con los nombres que suenan es que yo he sido afiliado de base. He ido a las reuniones y he aplaudido, he colaborado en lo que se me ha pedido. Incluso siendo diplomático me recomendaron que no me afiliasen, pero tenía muy claro que el PP está para servir a los españoles"