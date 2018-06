Twitter le arrea un botellazo a Pablo Echenique por llamar borrachos a PP, Ciudadanos y "sus medios afines"

Pablo Echenique tiene un 'humor' muy peculiar. Al de Unidos Podemos le va la marcha en Twitter y no le importa acabar masacrado por otros usuarios mientras pueda meter por medio su chanza política del día.

En esta ocasión, al secretario de Organización de Podemos no se le ocurrió mejor idea que llamar borrachos a PP, Ciudadanos y los medios afines a estos partidos, incluso llegando a hacer una broma de muy mal gusto sobre ETA.

Las respuestas fueron inmediatas y contundentes:

Podemos hablar de quien no da de alta a sus asistentes o enchufa a su mujer en la universidad sin tener el título convalidado... me reafirmo, sufres una parafilia y te excita q te den caña, si no no se entiende q solo digas tonterías