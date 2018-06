García-Margallo: "¿La persona que nos ha llevado a la primera moción de censura que triunfa puede vencer a Sánchez?"

José Manuel García-Margallo es uno de los siete candidatos a presidir el Partido Popular tras la retirada de Mariano Rajoy (Margallo reconoce por fin en televisión de dónde le viene la inquina descomunal hacia Soraya Sáenz ).

Y como contrincante del resto de candidatos, mantiene una pugna por controlar el partido, pero tiene rivales importantes como la exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría con la que mantiene una pugna además personal, una enemistad que según el también exministro de Exteriores no es personal sino discrepancias políticas.

"Con Soraya Sáenz de Santamaría no me pasa absolutamente nada en el tema personal, llevo mucho tiempo en política y jamás he tenido enfrentamientos personales con nadie y menos dentro de mi partido, pero no se me puede pedir que comulgue con ruedas de molino".

Asegura García-Margallo que su enfrentamiento con Sáenz de Santamaría viene de lejos:

"mantengo una profunda discrepancia desde 2003 cuando Maragall propone una reforma del Estatut y he mantenido la discrepancia con Soraya Sáenz de Santamaría cómo había que llevar la cuestión catalana; siempre he insistido que en Cataluña desde el mismo instante que arranca la autonomía iba a ser un proceso degenerativo, que va a exigir que estemos muy presentes y que los sigamos muy de cerca y que en un momento determinado va a exigir una intervención quirúrgica y cuando ante la hagamos será menos lesivo y cuando la hagamos tendrá que ser a fondo. Yo pedí un 155, y creo que el diagnóstico era incorrecto, ella ha interpretado siempre que se podía solucionar como una cuestión administrativa aplicando los temas de oposiciones, el Aranzadi y los jueces y esto es un problema político de fondo que se remonta a 1640 y leer lo que paso en 1934 para saber hasta que punto el tema era grave y el tema es político y contra la ley no se puede hacer nada, pero que solo con la política no se solucionaba, eso también. En enero de 2014 dije se va a hacer una consulta que va a ser suspendida por el Tribunal Constitucional y la van a hacer de todas formas y ese es un pulso que no podemos perder porque si perdemos ese pulso nos van a tomar la matrícula. Planteé que se exigiera a la Generalitat que destruyera papeletas y urnas y no se me hizo caso y al mismo tiempo abrir un diálogo constructivo dentro de la ley, no se puede discutir nada que no esté en la Constitución".