El vídeo con la excusa de una edil podemita para no acoger inmigrantes en su casa que hunde al PSOE

En el último pleno del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, todos los partidos hicieron aguas. Curiosamente solo se salvó el concejal del partido de ultraderecha España 2000 Sandro Algaba, quien los metió a todos en un charco que había abierto el PSOE a cuenta del famoso 'Aquarius'. (España ha recibido en junio de 2018 más inmigrantes ilegales por mar que Italia y Grecia juntas).

Y es que la política migratoria de Pedro Sánchez está provocando un auténtico debate en todos los rincones de España, donde el sálvase quien pueda se ha puesto como bandera en un dudoso rumbo donde pocos se atreven a coger el timón. (La alerta del nuevo director de Seguridad Nacional sobre el Aquarius que Sánchez no quiere oír).

Aún así, a quien se atreve a adentrarse en aguas peligrosas, caso de la concejal socialista Guadalupe Piñas, quien presentó y defendió una proposición sobre la emergencia humanitaria del mentado barco. (El discurso de Javier Nart en la Eurocámara que deja tiritando a Sánchez por cuenta del 'Aquarius').

Con ella quedaron a la deriva no solo los del PSOE, sino los de Podemos y sus amigos de IU, ya que Algaba presentó una enmienda a quienes "son tan solidarios" consistente en que los miembros de los partidos que estuvieran a favor de la propuesta del socialista se comprometieran a acoger un inmigrante en su vivienda. O, en caso de no poder, a sufragar sus gastos de manutención "hasta que pueda subsistir por sí mismo", tal y como se hace eco 'EsDiario'. (Hunden a 'Nada' Colau por ofrecer Barcelona para acoger a otros 1.000 inmigrantes a la deriva).

La enmienda fue recibida con protestas por parte del resto de concejales, que hasta le gritaron "a ti ni agua". El vídeo lo ha colgado España 2000 en su Facebook.

La concejal de San Fernando de Henares Sí Puede (la marca local de Podemos) Rocío Vicente, fue clara como el agua:

"Evidentemente no nos vamos a llevar a refugiados a casa. A mí me encantaría. Si tuviera la oportunidad y no viviera con mis padres, pues lo mismo sí que me traía alguno".