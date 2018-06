Twitter se parte la caja con el último guiño de Beatriz Talegón a los golpistas

Beatriz Talegón tiene un 'idilio' con el separatismo que no es normal. Fuera ya de toda posibilidad de medrar en el socialismo o en el podemismo, a la politóloga y tertuliana solo le queda arrimarse al separatismo.

La última 'hazaña' de Talegón, apuntarse como socia de Òmnium Cultural y además pregonarlo a los cuatro vientos:

Hoy me he hecho socia de @omnium 😊

Y claro, en Twitter la esperaban con los 'brazos abiertos':

Que si te haces socia has de pagar no cobrar!!! Q aquí no va como en tv3!!!

Ahhh pobre chica como se lia..😱😱😱