La Esquerra de Rufián y Tardá expulsa al actor 'indepe' Juanjo Puigcorbé por "maltratar a sus subordinados"

Qué maravilla de vida. El actor Juanjo Puigcorbé lleva tiempo en el foco mediático por sus inflamables opiniones en contra de España, que le llevaron a enrolarse en las filas del independentismo.--El actor y concejal Puigcorbé se cambia su nombre porque le avergüenza España--

Lo que nadie se esperaba es que el propio partido afín al golpismo, Esquerra, le exigiera que abandone su acta de concejal en Barcelona tras trascender que ha maltratado a sus subordinados en la Diputación, donde tiene montado su chiringuito--El actor Puigcorbé dice que su independentismo catalán le pasará "factura" profesional--.

El Periódico asegura que la Esquerra ha enviado un comunicado donde adelanta la renuncia del actor metido a golpista "por cuestiones personales".--Juanjo Puigcorbé acusa a José Miguel Contreras [laSexta] y a Globomedia de vetarlo en la televisión--

En lo que no quiere incidir mucho la formación separatista es la existencia de un informe que valora su gestión cultural en la Diputación.--Juanjo Puigcorbé vuelve a la carga contra laSexta: "Eso no se llama izquierdas, eso se llama fascismo"--

Un documento que acusa a Puigcorbé de maltratar a sus subordinados y de haber generado situaciones emocionales que afectan a los trabajadores.--Juanjo Puigcorbé contra 'SLQH': "Sois lo peor, os dedicáis a destrozar a la gente. Espero que os hundáis, tendréis vuestro castigo"--

Los empleados le acusan de actuar con menosprecio, soberbia, poder y autoridad.

El líder de los republicanos en la Ciudad Condal, Alfred Bosch, una vez tuvo conocimiento del expediente, exigió al actor que dimitiera.

Pero este, que en un primer momento pareció estar de acuerdo, ha debido cambiar de opinión y no hará efectiva su renuncia en el pleno de este 29 de junio de 2018, por lo que pasará a ser concejal no adscrito en el Ayuntamiento que controla Ada Colau y diputado no adscrito en la Diputación.

El País ha hablado con Puigcorbé y ha sido claro:

Me acusan de algo que aparece en un estudio que no ha concluido, que debería ser confidencial y que alguien ha filtrado a la prensa

La gente de la cultura sabe que he hecho un trabajo importante pero alguien tiene mucha prisa en que yo dimita.

Sé que el tiempo podrá a cada uno en su lugar. Nunca pensé que habría un Brutus que me diera una pulñalada. La vida es así y se aprende a base de estos episodios