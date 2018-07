Pánico en los candidatos del PP: Aznar se lo cuenta todo este martes a Alsina

La campaña interna en el PP está a punto de cerrar su primera fase, la del voto de la militancia, y una entrevista podría cambiarlo todo. El ex presidente del PP y del Gobierno, José María Aznar, va a romper su silencio y lo hace en una entrevista radiofónica en directo que ha concedido al ‘Más de uno' de Carlos Alsina en Onda Cero.

Así lo ha anunciado la radio de Atresmedia en un comunicado, si bien no ha aportado más detalles sobre la intención de la entrevista. Lógicamente, la presencia de Aznar no es casual y el ex líder de los populares a buen seguro opinará sobre la dimisión de Mariano Rajoy, tras el perder el Gobierno con la moción de censura de Pedro Sánchez, y el proceso sucesorio que se ha abierto en su partido, por primera vez de forma democrática.

¿Qué opinará Aznar de Dolores de Cospedal o de Soraya Sáez de Santamaria? ¿Apoyará públicamente a Pablo Casado o a otro candidato? ¿No dará respaldo a uno de los aspirantes pero repudiará a alguno?... son algunas de las incógnitas puestas sobre la mesa y que ya comienzan a correr como un reguero de pólvora en las oficinas y equipos de los distintos candidatos.

Según ha podido saber Periodista Digital, en general existe preocupación en algunos sectores del PP por la capacidad de influencia del expresidente que interpretan como "decisiva" a la hora de inclinar la balanza por uno u otro candidato en el proceso de primarias que está a punto de concluir.

Otros miembros del partido cuestionan la influencia de José María Aznar en los militantes que califican ya como "mínima porque es parte del pasado". Lo que está claro es que la entrevista de Alsina, de este martes 3 de julio, ha generado un denominador común entre los candidatos: preocupación.

No se puede negar que a pocas horas de la cita, a las 9 de la mañana en los estudios centrales de Onda Cero en Madrid, ha generado mucha expectación.