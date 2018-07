Recital de zascas al "miserable" de 'Echeminga' por utilizar los bebés prematuros de Irene Montero para hacer demagogia

La portavoz parlamentaria de Podemos en el Congreso de los Diputados, Irene Montero, ha dado a luz esta mañana de forma prematura a sus hijos mellizos en un hospital público madrileño, donde permanece ingresada, han informado fuentes de la formación política. El parto se ha producido alrededor de las nueve de la mañana de este 3 de julio 2018.

Según las fuentes citadas, los dos bebés, que han nacido con seis meses de gestación, se encuentran "en observación" y la madre está "bien". En un post publicado en su cuenta de Facebook a las 12.40, Pablo Iglesias ha dado "las gracias a los profesionales de la sanidad pública" que atienden a su pareja y a los pequeños, que "han nacido mucho antes de lo esperado".

"Esperamos que salgan adelante. Están en las mejores manos. Nos enorgullece la calidad y la dignidad de los profesionales que se encargan del más importante servicio público; cuidar", ha añadido.

El que no ha perdido un minuto en rentabilizar el parto de Irene Montero ha sido Pablo Echenique, en su estilo demagógico y miserable.

En Twitter ya se han encargado de freirle a zascas:

Pido respeto y que no utilicéis a los bebés prematuros de Irene Montero para hacer política. Como hace Echenique. pic.twitter.com/TvFNblIlgZ

Las reacciones no han tardado en llegar:

No aprendes: no sabes limitarte a dar la enhorabuena a los padres por el nacimiento de sus hijos; tienes que vincular la felicitación a la política. Creo que no eres humano, sino replicante.