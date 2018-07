El 'glorioso' tuit de 2014 que deja a Iglesias como la chata: "Los favores se pagan con sillones en consejos de administración"

Por la boca muere el pez y por el Twitter el político. Pablo Iglesias, el 'adalid' de la lucha contra la corrupción y los tratos de favor que posteriormente se recompensan vía puestos en una gran empresa, acaba de ver como su bonito discurso se viene completamente abajo.

En abril de 2014, en 'Las Mañanas de Cuatro', en un enlace que la propia cadena de Mediaset ha debido de quitar de sus archivos en la web porque ya no aparece el vídeo, Pablo Iglesias se pronunciaba de esta guisa sobre los amiguismos que acaban llenando los consejos de administración de las empresas públicas.

El problema es que cuatro años después, cuando Iglesias está tocando poder en la sombra tras apoyar a Pedro Sánchez en la moción de censura contra Mariano Rajoy, los grandes mensajes se le olvidan al podemita, máxime cuando toca controlar RTVE y enchufar a consejeros de tu sesgo político como Rosa María Artal o Cristina Fallarás:

RTVE , gracias por avisar. La definición de libertad era...? Te meto aunque no te guste mis ideas sí o sí. No me parece democrático poner a alguien a dedo la verdad...en algo público mucho menos, por decisión de alguien (Snchz) q nadie ha votado...menos aún