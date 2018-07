El pésimo consejo de Susana Díaz a unos jóvenes socialistas que provocó una sonrojante estampida

Done las dan, las toman. Sucedió este martes 10 de julio de 2018 en Rota, donde tiene lugar la reunión que cada verano celebran las Juventudes Socialistas Europeas, -el YES Summer Camp 2018-, y en donde a Susana Díaz le salió el tiro por la culata por bocazas.

Les dijo a los asistentes, como quien no quiere la cosa, y tras la inauguración de rigor, que iban a tener "mucho tiempo para disfrutar de su movida, de su noche", y se lo tomaron al pie de la letra.

Y es que después de la jornada inaugural, hubo una fiesta de bienvenida. Y la noche se alargó tanto que este miércoles hubo desbandada en el arranque de la sesión matinal.

PES Day kickoff at #YESSummerCamp2018 of @YESocialists with @Labourpaul @_ChloeGreen_ pic.twitter.com/AM2B0iT09h