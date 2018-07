Pablo Casado: "Yo también he sufrido muchos vídeos virales en esta campaña"

Pablo Casado, candidato a la presidencia del PP, ha rechazado con contundencia el vídeo contra la candidatura de Soraya Sáenz de Santamaría y ha recalcado que estas acciones no caben en una "confrontación sana".

En las imágenes que se han hecho virales aparecen caricaturizados Javier Arenas, Celia Villalobos y Cristóbal Montoro, tres populares históricos que apoyan a Sáenz de Santamaría.

"Este vídeo no lo hemos hecho nosotros y tampoco tenemos medios para hacer un vídeo tan documentado. No es mi estilo porque yo doy la cara. Yo también he sufrido muchos vídeos virales en esta campaña", ha asegurado Casado en declaraciones al programa laSexta Noche.

El candidato a la presidencia del PP, que este sábado se ha reunido con compromisarios y miembros andaluces de su candidatura en Granada, también ha mantenido un encuentro con Juan José Cortés, padre de la niña Mari Luz Cortés, para plantear una nueva Ley de Menores.

"Gracias a la prisión permanente revisable todos los que hayan cometido delitos horrorosos tendrán que demostrar que están reinsertados para poder salir, pero todavía se puede hacer mucho más por la sociedad".

Interrogado sobre la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos, Casado se ha mostrado contundente.