¡No hay más preguntas, señoría! Zapatero se deshace en elogios a Soraya y hace campaña involuntaria por Casado

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha atacado a Pablo Casado ante los medios al ser preguntado por los candidatos a presidir el PP tras participar en un curso de verano en San Lorenzo de El Escorial:

Aunque se ha mostrado "respetuoso" con el proceso interno de los populares, ha señalado que "no sería bueno para el PP un retroceso en materia de ideas ni de derechos y libertades", refiriéndose a la candidatura de Pablo Casado.

No sería bueno para el país y espero que eso es lo que no se produzca

Sobre a quién de los dos candidatos prefiere, ha contestado que solo conoce a la exvicepresidenta del Gobierno, y ha destacado que con ella siempre ha tenido "una buena capacidad de diálogo".

Siempre me ha parecido una persona dialogante

Más allá de las declaraciones de Zapatero, es un hecho que a la izquierda política y mediática no les gusta Casado--La máquina del fango de Escolar va ahora a por Pablo Casado con Ferreras y laSexta como pistola humeante--.

Sus afirmaciones no pillan a nadie desprevenido pero es la constatación de lo que se venía tejiendo desde hace semanas. Incluso un ex asesor de ZP hizo campaña descarada por Sáenz de Santamaría desde el izquierdista infoLibre--La izquierda hace campaña por Soraya: Infolibre dice que "Casado no puede ser presidente del PP"--

