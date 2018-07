Fátima Báñez deja a Sánchez para el arrastre: "Este Gobierno acierta cada vez que rectifica"

La exministra de Empleo y Seguridad Social Fátima Báñez se ha felicitado por que el Ejecutivo haya descartado derogar íntegramente la reforma laboral que entró en vigor en 2012 y ha apuntado, con ironía, que este Gobierno "acierta cada vez que rectifica".

"Ahora dicen que no la van a derogar (la reforma laboral) y la van a mejorar con consenso social. Eso me parece inteligente. Porque romper con la racha de crear 500.000 empleos al año no lo merece la sociedad española", ha subrayado Báñez.

La extitular de Empleo del Gobierno de Mariano Rajoy ha realizado estas declaraciones durante su participación en el curso Prensa y Poder, que durante toda la semana se celebra en Ciudad de la Educación San Gabriel de La Aguilera (Burgos), organizado con la colaboración de Periodista Digital y que analiza "La tecnología que cambia nuestras vidas".

La ex ministra de Empleo Fátima Báñez ha inaugurado el curso 'Prensa y Poder' https://t.co/1AWuXh7a1S — Diario de la Ribera (@Diario_Ribera) 16 de julio de 2018

Báñez ha insistido en que no es una buena idea cambiar lo que funciona, como a su juicio atestigua que España esté creciendo al 3% anual y generando medio millón de empleos al año.

Ha abogado por mejorar lo que ya está funcionando, y que se está copiando por países como Italia, Francia, México o Argentina, buscando el consenso porque España no se merece que no le se den oportunidades "a esa gente que está buscando empleo en este momento".

La política del PP se ha congratulado también de que el Ejecutivo de Sánchez haya optado por recuperar la Secretaría de Estado de Empleo, cuya desaparición había anunciado una semana después de tomar posesión, dotándose así de un interlocutor con las comunidades autónomas para la puesta en marcha de políticas de creación de empleo.