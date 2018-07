Javier Maroto: "Soraya se ha quedado fuera de la unidad al no tener adhesiones de otras listas"

El presidente de Murcia, Fernando López Miras, también da su apoyo a Pablo Casado. Lo ha hecho el mismo día que Casado ha sido presentado por Adolfo Suárez, arropado por las grandes empresas españolas y avalada directamente por María Dolores de Cospedal.

Sánchez-Camacho, que apoyó a Cospedal, cree que Santamaría es ahora "la mejor" para liderar la lista de unidad.

Núñez Feijóo pide "votar en conciencia" pero no desvela a quién apoya en un acto con la exvicepresidenta.

Y así todo, cuando faltan apenas cuatro días para la votación.

El vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto, que pertenece a la candidatura de Pablo Casado; afirmaba este 16 de julio de 2018 que la candidata a presidir el partido, Soraya Sáenz de Santamaría, "es la única que se ha quedado fuera" de la "unidad" que ella misma propone integrando una lista única antes del XIX Congreso del PP, porque no ha conseguido sumar adhesiones de otros candidatos.

Maroto ha recalcado, en declaraciones a La Sexta que "no es bueno" que Sáenz de Santamaría "persista en mantener su tercio minoritario de una forma aislada" sino que debería "sumar" uniéndose a la candidatura de Casado, "que ya suma dos tercios o más de dos tercios" de los votos de los inscritos ‘populares'.

Con todo, el vicesecretario del PP ha admitido que si finalmente la ex vicepresidenta del Gobierno "no se quiere integrar, también es razonable" porque "esas eran las reglas del juego", que el Partido Popular debe "respetar".

Soraya, en Pontevedra

Por su parte, la ex vicepresidenta del Gobierno y candidata a liderar el PP Soraya Sáenz de Santamaría, de acto en Pontevedra, espera que tras el apercibimiento del partido, vídeos como el que descalifica su proyecto no se vuelvan a repetir. Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas en Santiago, preguntada por la decisión del PP de no investigar la autoría del vídeo.

A continuación, y tras visitar Pontevedra, ha dado un paseo por la capital gallega, donde ha saludado a numerosos vecinos y se ha fotografiado con espontáneos. Desde las terrazas se han escuchado gritos como "¡Arriba los solteros, abajo los casados!" y "¡Sí se puede!". Santamaría se ha comprometido a "abrir el curso político en Galicia", cada año "en una provincia", si gana y ha dicho en relación al apoyo de Cospedal a Casado y por tanto de sus compromisarios que "las cuentas de la vieja no funcionan".