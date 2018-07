Tertsch y Cantó ponen a parir a Monedero por llamar "caradura" de manera gratuita a Rivera: "¡Hipócrita!"

Juan Carlos Monedero llamó "caradura" a Albert Rivera por haber hecho postureo político, nuevo mal de nuestro tiempo, recordando a Nelson Mandela, un "luchador por la libertad", de cuyo nacimiento se cumplen ahora cien años.

El cofundador de Podemos le mandó el siguiente recado desde Twitter al líder de Ciudadanos: "De ser tú sudafricano hubieras tenido a Mandela en la cárcel, le llamarías terrorista todos los días y habrías prohibido su partido. No era de los tuyos y le darían vergüenza tus palabras."

Rápidamente hubo quienes entraron al trapo y masacraron al podemita bocazas.

Toni Cantó, compañero de Rivera, le aclaró conceptos:

Serás hipócrita, Monedero. Tú, que no te sonrojas al llamar terrorista a un preso de conciencia como Leopoldo López. Tú, que cobraste al menos medio millón de la tiranía de Chávez. Tú, que callas ante los crímenes de Ortega y Maduro. Embarras con tu cinismo la memoria de Mandela. https://t.co/w2hiadDL4z

Fiel a su estilo, el columnista de ABC Hermann Tertsch estaba que trinaba y fue todo lo contundente que acostumbra:

Oye @MonederoJC tú, asalariado de un régimen criminal, hoy paria despreciado por todo el mundo por hundir en el terror, la tortura y el hambre a la rica Venezuela, tú que has recibido fortunas por ayudar a convertirla en pesadilla de niños famélicos y presos en tumbas, tú calla. https://t.co/eFmCUXkv2X

Otras reacciones contra Monedero eran tremendas:

Cuando termines de vomitar, piensa que Mandela tampoco era de los tuyos, el hubiera puesto el grito en el cielo contra Maduro, no como tú, que te arrodillas ante el.

Juan Carlos...una cosa es ser ímbecil...q le puede pasar a cualquiera y otra es hacerlo público cada vez q apareces por aquí.Cuida un poco eso, machote.

Si Mandela quiso algo en la vida, fue demostrarnos q el rencor y el odio no son jamás la solución. Tu no lo has pillao todavia?