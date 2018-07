Asunción Soto, la cuñada de Rajoy, le da lo suyo a Soraya Sáenz de Santamaría

Se acabaron las pamplinas, los paños calientes y los melindres en el PP. Da la impresión de que la celebración de primarias para elegir líder ha liberado al personal. Y los efectos son arrasadores (La izquierda mediática y El Mundo hacen pinza para aplastar a Casado y conseguir que gane su favorita Soraya ).

Asunción Soto, viuda de Luis Rajoy Brey, hermano del ex presidente del Gobierno, y afiliada al PP desde hace más de dos décadas, ha irrumpido en la batalla que libran Pablo Casado y Soraya Sáenz de Santamaría por la presidencia del PP para lanzar un ataque contra la ex mano derecha de Mariano Rajoy (Carlos Cuesta destroza el postureo de Soraya: tras posar con las pizzas se fue a un restaurante de lujo).

La cuñada del ex líder del PP ha utilizado Facebook para arremeter contra Santamaría, recordando el famoso episodio del bolso el día de la moción de censura que tumbó a su cuñado:

"¿Por qué Pedro Sánchez dijo con tal rotundidad ese día que si Rajoy se iba, él retiraba al moción? ¿Quién iba a ocupar su puesto en esos momentos críticos? ¿Tú y tu bolso?... ¿Estabas esperando que se fuera y guardando el sitio para que nadie más que tú sentara en ese escaño tus posaderas?".

Pero el ataque de Asunción no quedaba ahí y continuaba:

"¿Por qué no has tenido ni la mínima decencia ni el menor decoro de ir a ver lo que le estaba pasando a tu jefe? ¿Por qué no te molestaste ni en ir a preguntarle si se encontraba bien o le pasaba algo?... ¡No! ¡para que ibas a ir! si este serial se escribirá y en breve...Tus hechos te han delatado pero tu cara es además el espejo de tus andanzas. ¡Que hablen las urnas, que hablen en silencio, pero que hablen!".

Las palabras de Asunción han creado un gran revuelo y ella misma las ha justificado en Vanity Fair:

"Yo solo lanzo una reflexión al aire, porque esa pregunta que Sánchez hizo es muy clave. Mire, yo soy un animal político salvaje y estoy acostumbrada a hacerme preguntas desde pequeña. Esto es un análisis básico porque siempre me ha gustado mucho la filosofía".

Preguntada acerca de si Rajoy le ha dado información confidencial sobre la cuestión, Asunción prefiere echar balones fuera:

"Todo el mundo sospecha que sé algo porque me hago preguntas elocuentes. Pero yo lo que sé me lo callo. Lo que sí le digo es que yo tengo muchos defectos, pero tengo intuición. Y la intuición no es una bola mágica, es el cúmulo de información. Como me gusta tanto la política no hay nada que se me escape", ha asegurado la cuñada del ex presidente, que ha admitido haberse sentido "secuestrada" en sus opiniones políticas "por ser la mujer de quién era".

Asimismo, la viuda de Luis ha declarado su admiración por Alberto Núñez Feijóo - "es un dios"- y ha negado que Rajoy le haya dicho algo tras sus palabras contra Santamaría:

"No, no ¿pero qué me va a decir? ¿Que no escriba en Facebook? ¡Faltaría más!".

Asunción estaba casada cuando conoció en un mitin a Luis Rajoy Brey, quien se convirtió en su segundo marido años después:

"Viví con él 24 años y ahora haría 14 años de nuestro matrimonio".

El hermano de Rajoy murió de cáncer en marzo de 2014, diez años después de que ella dejara su trabajo en el PP y en varios medios nacionales para poder pasar más tiempo con él: