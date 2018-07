Pablo Casado arrasa como líder del PP y entierra el rancio continuismo de Soraya Sáenz de Santamaría

Pablo Casado es el nombre. El palentino es el nuevo presidente del Partido Popular tras no ganar, sino arrasar en la votación de los compromisarios. Pablo Casado obtuvo más de 1.700 votos y su adversaria apenas alcanzó los 1.250, es decir 450 papeletas de diferencia.

De las 25 mesas dispuestas para la elección, el joven líder de los populares ha ganado en todas, dejando los cálculos de su rival, Soraya Sáenz de Santamaría, totalmente destrozados.

UN DISCURSO DE REPROCHES FRENTE AL MENSAJE DE LA ILUSIÓN

Ya desde el comienzo de la jornada decisiva este 21 de julio de 2018 se veía que la exvicepresidenta se agarraba a su pírrica victoria del 5 de julio de 2018, donde eran siete los candidatos que se disputaban pasar a la segunda fase, la de la votación de los compromisarios.

La exvicepresidenta blandió el argumento de haber sido la candidata elegida por la militancia para luchar posteriormente por la presidencia del Gobierno:

Los militantes me eligieron para ganarle al PSOE y a Pedro Sánchez, pero para derrotar también a los populistas y a los que quieren romper España.

Asimismo, acusó a Casado de no aceptar la decisión de las bases:

Si no hubiera sido la ganadora no estaría en esa tribuna. Estaría en tu lista Pablo. La única tristeza que traigo hoy aquí es no haber conseguido una candidatura de integración, probablemente sea yo la responsable.