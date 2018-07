El vídeo de Pablo Casado insultando a Javier Bardem con el que la izquierda intenta atacarle no hace sino que engrandecer su figura

La izquierda mediática añora a Soraya Sáenz de Santamaría, quién lo iba a decir, y no es menor el recuerdo que le tiene el independentismo a la segunda de Mariano Rajoy durante tantos años... Y es que lo que se les viene encima con el nuevo liderazgo del PP de Pablo Casado parece que les asusta mucho más.

En la Red este lunes 23 de julio de 2018 se ha recuperado un vídeo en el que Pablo Casado, en un programa de televisión allá por el año 2012, ponía a caldo al actor progre y activista Javier Bardem, en un intento de la izquierda mediática e internauta por menospreciar al político: pero consiguen completamente lo opuesto, engrandecer su figura.

Javier Bardem es visto como un elemento penoso por parte de la derecha, por lo que encontrar en la hemeroteca este comentario del nuevo y joven líder llamado a aglomerar precisamente esta nueva derecha española le viene como anillo al dedo.

Fue en un programa de Intereconomía, 'El Gato al agua', en noviembre de 2012, cuando recogían las palabras de Bardem en su promoción por España de la película Skyfall, de 007: "A este Gobierno le viene bien el paro", comentó el actor, irritando al presentador Antonio Jiménez y a los tertulianos del programa entre los que estaba un aún más joven Casado:

Él [Javier Bardem] está muy bien en su casita de Los Ángeles, donde vive, en Hollywood, porque se ha ido ahí a tener a su hijo y no a Cuba, que es lo que defiende. Y como es un imbécil y estoy harto de toda la familia Bardem, que vienen a dar lecciones de democracia cuando no les ha votado nadie y tengo que aguantarles todas las manifestaciones cuando no representan a nadie... Que la gente vaya a ver Tadeo Jones en vez de a este subnormal.