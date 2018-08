'Espiblack' presume foto con los taxistas y se lleva un bestial guantazo: "Eres la Belén Esteban de la política"

Ramón Espinar quiso buscar la foto de oportunidad y salió escaldado. El podemita, muy ufano él tras presentarse en pleno Paseo de La Castellana (Madrid) el 31 de julio de 2018 a hacer electoralismo entre los taxistas en huelga, subió imágenes a Twitter presumiendo de su 'hazaña'.

El problema es que en la red social del estornino le recordaron que mucho criticar él a las multinacionales, pero luego es un consumidor de las mismas (verbigracia Coca-Cola):

Que dura es la vida del Populista.

No puede beber Coca Cola

No puede comprar en Amazon

No puede alquilar un coche de Uber

No puede trabajar en empresas del Ibex

No puede abrir una cuenta en un banco, si no es con la Caja de Ingenieros.

Que tristeza por Dios.....