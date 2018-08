¿Sabes qué es 'la analidad como ejercicio de militancia política'?... pues asiste a este curso de Podemos

Podemos organizó entre los días 11 y 19 del pasado mes de julio, en su sede de Alicante, un ciclo de conferencias políticas de marcada temática sexual en las que proponía títulos como: ‘de marica a sujeto de derechos’, ‘La analidad como ejercicio de militancia política’, ‘Más que bifobia, monosexismo’ o ‘Ser lesbiana una opción política’.

Entre el panel de ponentes seleccionados para impartir las diferentes charlas se encuentran nombres como los de Esdras Catari —quien se define a sí mismo en sus perfiles públicos en redes sociales como ‘Activista Bisexual/Plurisexual’—, que se refería en estos términos al contenido y enfoque de su conferencia en Twitter horas antes de la misma:

La charla que voy a dar hoy sobre estructuras de opresión de las personas bisexuales, monosexismo, Bifobia va a estar calientita calientita. ✊

🏽🔥💖💜💙

Que hay cosas que decir y que no nos pare la corrección política. — Esdras Catari (@EsdrasC) 11 de julio de 2018

Manuel Antonio Velandia es activista ‘marica‘ de los derechos de los homosexuales y residente en España desde 2007. Velandia recoge en su propio blog referencias a los talleres impartidos previamente, bajo las mismas premisas que el de Alicante y en los que describe el mismo como “un taller teórico en el que usted además aprenderá sobre cómo preparar su organismo para la penetración, cuáles son las mejores posiciones para ser penetrado y normas de cortesía para sus relaciones socio-anales.

El taller no comprende prácticas penetrativas en el sitio de reunión pero sí la posibilidad de compartir explícitamente sobre el tema y obtener respuestas que harán de usted un hombre con mayor disfrute de su cuerpo y sus posibilidades placenteras, y un transgresor sexual políticamente fundamentado“, según recoge María Jamardo en okdiario

Y añade que “las relaciones sexuales no sólo son actos placenteros, son además actos políticos, lo son cuando el intercambio genital es un acto transgresor del modelo de la normalidad heterosexual, y mucho más cuando se realiza con una parte del cuerpo de la cual se considera que su función principal no es el placer”.

Otra de las ponentes seleccionadas fue Marta Reina, responsable de políticas LGTBI de Podem Cataluña y ‘policía activista y mujer trans‘ sobre la que OKDIARIO ya informó en el pasado. Reina, aunque en realidad vive en Badalona, pidió ayuda para falsear su empadronamiento porque quería ser candidata al cargo de secretaria general de Podem en Barcelona.

A través de un mensaje en un grupo de whatsapp con más de 80 usuarios, Reina escribía a los afiliados en los siguientes términos: “Hola a tod@s. Una cosita, me presento a secretaria general de Barcelona en Podem Cat y necesito cambiarme de Padrón. Actualmente estoy en Badalona y necesito cambiarme a Barcelona. One question? Habría alguna alma caritativa que me prestara su domicilio sólo para empadronarme y ya está?”.

Tras la noticia de este periódico en la que se publicaba en 2017 cómo la dirigente podemita habría intentado falsificar su partida de empadronamiento, Reina respondía con gran virulencia y todo tipo de insultos y amenazas a OKDIARIO.

Reina calificaba de “desgraciado, sinverguënza, degenerado, transfóbico y facha de mierda” a quienes ponían en evidencia su intento de burlar la Ley, algo que resultaba especialmente grave teniendo en cuenta que la dirigente de Podem es, además, agente de los Mossos d’Esquadra desde 2002.

VÍDEO DESTACADO: El humillante castigo de los amigos iraníes de Podemos a una chica por bailar con esta alegría