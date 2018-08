Rafael Hernando se flagela en El País y pide perdón a las víctimas del franquismo: "Me pasé cuatro pueblos"

"Algunos se han acordado de su padre parece ser cuando había subvenciones para encontrarle". Así lo afirmaba en noviembre de 2013 Rafael Hernando en 13TV sobre la búsqueda de víctimas del franquismo. Una frase que desató gran indignación entre este colectivo. Ahora casi cinco años después el exportavoz del PP en el Congreso ha pedido perdón.

"Me pasé cuatro pueblos, sí. Fui injusto. Y pido perdón", ha reconocido el diputado del PP, ahora presidente del Comité de derechos y garantías del partido, en una entrevista en El País. Según ha explicado, "lo que quería decir es que la mayoría de fondos de la memoria histórica no se dedicaron a que las personas pudieran recuperar los restos de sus abuelos".

El 28 de febrero de 2017, cuando, tras la decisión del Tribunal Supremo de no mover los restos de Franco del Valle de los Caídos, Rafa Hernando fue preguntado sobre este asunto. Entonces, contestó:

"A mí me gusta que los muertos descansen en paz y esto de estar todo los días con los muertos para arriba y para abajo supongo que será el entretenimiento de algunos".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica consideró que estas declaraciones podrían incumplir el artículo 510 del Código Penal, que contempla penas de hasta 4 años de prisión para quienes públicamente "fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada".

Ahora llega el tiempo del 'mea culpa' en El País pese a que en su momento Hernando dijo que todo había sido "una vil manipulación", y que se habían tergiversado sus palabras.

P: ¿Al llegar a casa hay veces que piense: Me he pasado cuatro pueblos? Por ejemplo, ¿con las víctimas del franquismo?

R: Me pasé cuatro pueblos, sí. Fui injusto. Y pido perdón. Lo que quería decir es que la mayoría de fondos de la memoria histórica no se dedicaron a que las personas pudieran recuperar los restos de sus abuelos. Para mí, la historia no es cuestión solo de memoria. Cada uno tiene su historia personal. Mi abuelo era médico y la Guerra Civil le tocó en la zona republicana y se dedicó a curar a los soldados del frente. También me pasé cuatro pueblos con Rubalcaba [casi llegan a las manos un día en el Congreso]. Y pido perdón por eso.