Nuevo 'garrotazo' de Martu a Pedro Sánchez: "De lo prometido a los militantes pagafantas, nada; todo son dedazos y amigotes"

Tras 20 años de militancia en el PSOE, Martu Garrote cree que el PSOE "al que me afilié ya no existe, Pedro Sánchez lo ha destruido, pero no solo Pedro Sánchez".

Expulsada (por segunda vez) del PSOE desde diciembre de 2017, Garrote pidió la baja como jugada estratégica: "si te echan, estatutariamente, no puedes pedir el reingreso antes de dos años, pero si te vas, puedes hacerlo cuando quieras".

Mientras tanto, sigue con la sana costumbre de arrearle a Pedro Sánchez en Twitter:

De todo lo dicho en la oposición, se llega a Moncloa y no se acuerda de nada.

Ya le pasó antes, de todo lo prometido a los militantes pagafantas, se llega a Ferraz y todo son dedazos y amigotes. https://t.co/WlUewhNF0f — Martu Garrote (@martuniki) 17 de agosto de 2018

El más temido azote de Sánchez en Twitter participa en 'Ahora Plataforma' porque "estoy de acuerdo con Gorka Maneiro en que hace falta un proyecto de una izquierda cívica, republicana, laica y española, que no está ahora mismo representado por ninguna fuerza política".