Rosa Díez aplasta con un tuit a los 'tractorianos': "Quien pone una pancarta derogatoria contra el Jefe del Estado y no la firma es un cobarde"

Un equipo de montaña de los Mossos d'Esquadra retiraron a las 5 de la madrugada de este 17 de agosto de 2018 la pancarta anónima contra Felipe VI colocada en la fachada del número 9 de la plaza Catalunya, donde se debe hacer por la mañana el homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils. Pero horas después la pancarta volvió a ser colocada.

La pancarta --que ocupa cuatro ventanales del inmueble, propiedad de un independentista-- muestra un retrato del monarca boca abajo junto al mensaje 'The spanish King is not welcome in the catalan countries' (El Rey de España no es bienvenido en los Países Catalanes).

A los defensores de la pancarta, Rosa Díez les dejó un recadito en Twitter:

Quien pone una pancarta derogatoria contra el Jefe del Estado y no la firma es un cobarde; quien consiente y no la retirar es una autoridad pública a la que todos nosotros le pagamos el sueldo. Los unos y los otros humillan a las víctimas y merecen nuestro desprecio y censura. — Rosa Díez (@rosadiezglez) 17 de agosto de 2018

El secretario nacional de la ANC Adrià Alsina había tuiteado minutos antes de las 4 que los independentistas que colgaron la pancarta seguían dentro del edificio. La pancarta había sido desplegada a última hora del jueves en el último piso, de manera que era visible desde la plaza donde los Reyes, junto a los presidentes del Gobierno y de la Generalitat, Pedro Sánchez y Quim Torra, homenajearán a las víctimas de los ataques.