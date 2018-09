Pablo Iglesias, que montó Podemos con dinero chavista, dice ahora que la represión en Venezuela no puede ser "un asunto político en España"

¡Menuda jeta! El tipo que se emocionaba con Hugo Chávez, el que ponía la revolución bolivariana como ejmeplo mundial, el mismo que se iba a Carcas invitado a todo tren por los esbirros, el que montó su partido con dinero que le hicieron pasar de tapadillo los chavistas, dice ahora que Venezuela no puede ser "un asunto político en España" (Bertín Osborne: "Maduro y sus esbirros son unos narcotraficantes, delincuentes y ladrones").



Pablo Iglesias retoma el curso político con una entrevista en Telecinco en la que ha defendido que España no interfiera en la política de Venezuela, país del que el líder de Podemos recibió pagos en el paraíso fiscal de Granadinas:

“No voy a contribuir a convertir Venezuela en un asunto político en España. Nosotros no decimos a los venezolanos lo que tienen que votar”.

“La situación es dramática como lo es en otros países de América Latina”, ha querido recalcar Iglesias para blanquear la penosa situación a la que ha llevado Venezuela primero Hugo Chávez y, después, Nicolás Maduro. El éxodo de millones de venezolanos fuera del país, la falta de alimentos y medicinas, los altísimos índices de asesinatos, las continuas devaluaciones de la moneda, Iglesias no ha querido entrar de lleno en ninguna polémica y ha preferido referirse al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, con el que coincide en que “nosotros no decimos a los venezolanos lo que tienen que votar”.