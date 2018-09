A Pedro Sánchez le estalla en la cara la exhumación de Franco y arruina su idea de ir de garante de la paz y la concordia entre los dos bandos de la guerra

Pedro Sánchez ha querido ir de garante de la paz y la concordia y le han metido por todos los lados.--Twitter explota contra Pedro Sánchez por los horrendos datos del paro: menos Franco y más crear empleo--

El problema es que Sánchez no está para muchas lecciones habida cuenta de lo pesado que se ha puesto su Ejecutivo con la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco.

Ah, también votaron la Constitución. No como ustedes que solo buscan el enfrentamiento 80 años después. Ahí lo dejo...

No se si te haces el tonto o no es más que una pose...



yo me quedo con la primera opción...