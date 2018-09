Celia Cánovas, senadora de Podemos, se 'caga' en rebote en Pablo Iglesias

El tinglado de Pablo Iglesias, distraido como lleva un tiempo por problemas personales y por el acondicionamiento millonario del casoplón que se ha comprado en la sierra madrileña, tiene más agujeros que un colador (Esta senadora, a la que el 'líder supremo' Iglesias tiene enfilada, se querella contra Podemos por acoso laboral).

La dimisión del secretario general de Podemos, Xavier Domènech, ha provocado una nueva crisis en el partido.

Domènech, mano derecha de Pablo Iglesias en la región decidió apartarse del partido por “motivos personales”.

Ahora, la senadora de los morados que fue su rival en el proceso de primarias, ha publicado un comunicado muy despectivo hacia Pablo Iglesias, quejándose de los procesos que se están siguiendo tras la retirada de Domènech.

No cieta al lider supremo, pero se refiere sin duda a él, según recoge Raquel Tejero en okdiario.

“Quiero mostrar mi respeto tanto a la persona de Xavi Domenech, con el que he mantenido una cordial relación”.

Así comienza la carta Celia Cánovas, la senadora en cuestión:

“Opiné entonces y sigo opinando que, aparte de saltarse la normativa sobre incompatibilidades que el propio partido estableció tras Vistalegre II, no es tampoco acorde a la imparcialidad que deben regir sus actos que el SG del partido y su consejo de coordinación, así como otros cargos electos, se manifestasen a favor de su candidatura, despreciando implícitamente al resto de mortales y de bases que pretendíamos aportar algo a nuestro partido en Cataluña”.

Eso explica sobre los motivos que le llevaron a ponerse en pie de guerra con el partido en las pasadas primarias de Cataluña.

La senadora critica concretamente la imposición de una gestora que ha sido nombrada “sin previo aviso y sin consenso “como su fuesen la voz de toda Cataluña”.

“Estuve presente en dos reuniones del CCA y tuve que dimitir, porque era un absurdo estar como convidada de piedra en unas reuniones eternas, en la que no se tomaban decisiones, y en las que ví nombramientos verdaderamente asombrosos, por la incompetencia de algunos y por ser personas desconocidas de las bases, en otros”.

Cánovas recuerda el “acoso en redes” que ha sufrido durante los últimos tiempos a raíz de las críticas al partido.

“Siguen sin entender que sin consensos, no entre cúpulas o cargos sino con las bases, no se llegará a nada, no comprenden que se debe construir desde abajo y contando con todas las voces”.