Sáenz de Santamaría deja la política incapaz de digerir haber sido derrotada por Casado

'Vae victis', como les dijo a los vencidos el el jefe galo Breno tras sitiado y obligar a rendirse a la ciudad de Roma.

Cuesta digerir la derrota porque es una píldora muy amarga, como ha dejado patente hoy Soraya Sáenz de Santamaría.

La exvicepresidenta del Gobierno en la etapa de Mariano Rajoy ha comunicado este lunes al presidente del PP, Pablo Casado, que deja la política.

Soraya le ha trasladado la noticia al líder popular en el transcurso de una reunión en la sede nacional del partido y posteriormente ha emitido un comunicado explicando la decisión tomada tras "una profunda reflexión" y desde "el convencimiento de que es lo mejor" tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para su familia y para ella.

Santamaría aprovecha para mostrarse agradecida con el partido y especialmente con Rajoy tras "una etapa de dieciocho años de intensa actividad política".

"Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza".