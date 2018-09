Las redes hacen picadillo a Soraya Sáenz de Santamaría tras anunciar su adiós a la política

"Es lo mejor para la nueva dirección del PP y para mí". La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría ha comunicado este lunes 10 de septiembre de 2018 al presidente del PP, Pablo Casado, su voluntad de dejar la política, y abrir una nueva etapa.--'El Maquiavelo de Atresmedia' utiliza a La Razón para hacerle la pelota a Casado tras apuñalar a Soraya--

La exvicepresidenta, que fue derrotada por Casado en el congreso celebrado en julio para elegir al sucesor de Mariano Rajoy, ha explicado a través de un comunicado enviado a la agencia EFE que toma esta decisión tras una profunda reflexión.--Pablo Casado ganó a Soraya porque presentó un hoja de ruta para el PP y para España --

Las redes no han tenido piedad con la que en su día fue la 'vicetodo' del gobierno de Mariano Rajoy, que ha sido TT (trending topic, o tema del momento) principal a lo largo de este 10 de septiembre de 2018:--Losantos desvela la conjura que perpetró Soraya para apuñalar a Rajoy con la complicidad de Atresmedia--

Soraya Sáenz de Santamaría deja la política para ser María Teresa Campos. pic.twitter.com/Dm3ZkYvutK — Dani Bordas (@DaniBordas) 10 de septiembre de 2018

Ana Torroja anuncia que deja la política, Soraya Sáenz de Santamaría sustituirá a Mónica Naranjo en el jurado de OT y Carmen Montón se sigue pensando si dimite o no... (Y sólo estamos a lunes). pic.twitter.com/o4onb393fn — Jaume Mayor🔻 (@JaumeMayor) 10 de septiembre de 2018

Soraya Saenz de Santamaria abandona la política para dedicarse a tiempo completo a bailar en el Hormiguero. pic.twitter.com/tFpZKMc9Oe — Concejala D Festejos (@Concejajala) 10 de septiembre de 2018

Soraya Sáenz de Santamaría deixa la política per substituir a un dels morts de LOCOMÍA pic.twitter.com/FI5TPlVFto — ÉsPoc (@espocespoc) 10 de septiembre de 2018

Adiós a Soraya Sáenz de Santamaría, la más grande.

Los humoristas gráficos de España te echaremos mucho de menos. pic.twitter.com/PZhs8qzcIm — Dani Gove (@Dani_Gove) 10 de septiembre de 2018

Todos deberíamos aprender un poco de Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy deja la política para dedicarse a su verdadera pasión. pic.twitter.com/O0A2ZbaKmG — ♛ BlonDeVil ♛ (@RITdVil) 10 de septiembre de 2018

"Soraya Sáenz de Santamaría": te abandonó la erótica del poder, era hora, carajo!!! pic.twitter.com/kPZUs2Pp0a — Francisco González (@franja50) 10 de septiembre de 2018

Gran noticia para la política el abandono de Soraya Sáenz de Santamaria, para emprender nuevos proyectos.

Seguramente, viendo como disfruto aquella fiesta en Génova, se dedique a tiempo completo a la profesión de DJ pic.twitter.com/6G14k5oQqg — 21lver (@_Gracia21_) 10 de septiembre de 2018

Comunicado íntegro de Soraya Sáenz de Santamaría explicando su decisión:

Esta mañana he comunicado al Presidente del Partido Popular, Pablo Casado, mi voluntad de abandonar la actividad política y emprender otra etapa en mi vida.

He adoptado esta decisión después de una profunda reflexión y desde el convencimiento de que es lo mejor tanto para la nueva dirección del Partido Popular como para mi familia y para mí.

Tras una etapa de dieciocho años de intensa actividad política sólo puedo mostrar mi gratitud más profunda. Ha sido una experiencia impagable, en la que he intentado dar lo mejor de mí misma al Partido Popular y al servicio de todos los españoles. A ellos me he debido siempre en mi vocación política y he procurado con mi comportamiento y mi trabajo responder a su confianza.

He tenido el honor de trabajar con el Presidente Mariano Rajoy en una gran tarea política que culminó en un Gobierno que supo sacar a nuestro país de la mayor crisis económica de su historia reciente y cuyo pulso no tembló a la hora de defender la unidad de España y los derechos de todos los españoles.

Ha sido un orgullo haber podido participar en esa tarea, que siempre figurará entre los mejores servicios que el PP ha prestado a España.

Nada hubiera podido hacer durante estos años sin el apoyo y la colaboración de tantos y tantos compañeros que me ayudaron a llevar a cabo las distintas responsabilidades que me fueron encomendadas y a quienes hoy quiero mostrar todo mi afecto y mi cariño.

A ellos y a los afiliados del Partido Popular que me apoyaron de forma mayoritaria en las elecciones primarias previas al último Congreso del Partido Popular solo puedo decirles que me une con todos una deuda de gratitud infinita.

Al Presidente del Partido Popular le he transmitido en privado, y desde aquí lo hago en público, mis mejores deseos de éxito en esta nueva etapa de nuestro partido. Cuenta para ello con la mejor organización política de España y los más leales militantes, entre los que siempre estaré.

