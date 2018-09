La ministra Carmen Montón dimite acorralada tras el escándalo de su máster en la Rey Juan Carlos

La ministra de Sanidad, Carmen Montón, ha tirado la toalla y ha dimitido tras el escándalo de un 'fake' máster plagado de irregularidades que realizó en 2011 en el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), el mismo centro en el que hicieron sus estudios de posgrado Cristina Cifuentes y Pablo Casado (PP). En cien días, dos ministros dimitidos. Este era el Gobierno que nos iba a traer normalidad y transparencia.

La dimisión de Montón, que llegó hace poco más de tres meses al puesto, se produce horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le haya mostrado su apoyo públicamente, a pesar de las presiones internas del PSOE y que la propia ministra dijera en la Cadena SER que le parecía "injusto" dimitir.

Si dimite una ministra por un máster gilipollesco y no dimite Borrell por sus declaraciones sobre Cataluña en la BBC, inaceptables en un ministro de Asuntos Exteriores, quiere decir que en España hace falta jubilar a toda la actual clase política YA. — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) 11 de septiembre de 2018

Nacho Escolar se ha salido con la suya. eldiario.es publicó informaciones sobre unas presuntas irregularidades en la obtención de su título en Estudios Interdisciplinares de Género. --La retorcida jugada de Escolar: quiere que Pedro Sánchez sacrifique a Montón para que luego caiga Pablo Casado--

La ministra convocó con rapidez una conferencia de prensa en la que aseguró que no había cometido ninguna irregularidad y descartó dimitir, una intención que mantenía este martes a las nueve de la mañana, según explicó ella misma en una entrevista a la cadena SER.

Tras el tibio apoyo del PSOE, la ministra ha comparecido en la sede del Ministerio de Sanidad pasadas las 21.20 horas. Ha anunciado que ha presentado su dimisión a Pedro Sánchez y que se marcha con la "conciencia muy tranquila" porque, ha dicho, no ha cometido "ninguna irregularidad".

"Desde el primer minuto he dado toda la información de la que dispongo sobre el máster. Me he puesto a disposición de los medios y he aclarado todo aquello que dependía de mi responsabilidad", ha dicho.--Así era el trato de favor de la directora del máster a la socialista Montón: “Nos vemos por el Congreso”--

En otro orden de cosas, tres meses de Gobierno y dos ministros dimitidos. En seis meses y a este ritmo, el PSOE se queda sin reservas y tiene que nombrar ministro a Santiago Abascal. — Cristian Campos (@crpandemonium) 11 de septiembre de 2018

Este martes, la URJC ha confirmado que las notas de la ministra fueron manipuladas tras el fin del máster, tal como había adelantado horas antes eldiario.es.

"La inspección de servicios está investigando este máster con toda la diligencia posible para que tan pronto se tengan los resultados, tomar las medidas oportunas y depurar responsabilidades", aseguró la universidad en un comunicado. La tarde del martes, La Sexta afirmó que el Trabajo de Fin de Máster (TFM) contenía textos idénticos a los de otros autores, que la ministra no citaba.

"Está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo", declaraba pocas horas antes de producirse la dimisión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"En menos de 100 días se ha recuperado la universalidad de la sanidad pública, el pasado viernes incluso se puso en marcha la tramitación de una ley muy importante para este Gobierno, que es la ley de lucha contra la violencia infantil. Lo que está haciendo los últimos meses es lo que se le pidió: revertir los recortes en la sanidad pública, recuperar y avanzar en derechos vinculados con la sanidad pública y lo único que puedo decir como presidente del Gobierno es que la ministra está haciendo un trabajo extraordinario y lo va a seguir haciendo. He sido bastante claro", ha declarado Sánchez a los periodistas a la salida del Senado, tras la sesión de control a su Ejecutivo.

Durante las primeras 24 horas tras saltar el escándalo, el Gobierno mostró un apoyo tibio a la versión de la ministra: fuentes de La Moncloa calificaron de "amplias y transparentes" sus explicaciones pero ni el presidente ni ningún ministro le dieron un respaldo explícito, hasta que Sánchez alabó su trabajo y mantuvo que seguiría en su puesto.

Montón llevaba poco más de tres meses en el cargo. El pasado 7 de junio cambió la cartera de consejera de Sanidad y Salud Pública de la Generalitat Valenciana por la de ministra del Gobierno de Sánchez. Ha caído fulminada por un máster.