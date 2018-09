Las redes sociales colapsan de memes y chistes que dejan en muy mal lugar a 'Tesis Sánchez' y la URJC

La actualidad política española se ha vuelto definitivamente loca con los másters y tesis de todo bicho viviente, y no es para menos. Los periódicos y telediarios se llenan de informaciones y por las redes sociales no dejan de circular memes, chistes, chascarrillos y bromas sobre esta titulitis y en particular sobre la denostada Universidad Rey Juan Carlos (URJC). La tesis no es de Sánchez: copió párrafos completos de obras y artículos de otros autores sin entrecomillar.

Aquí van los mejores, con Pedro Sánchez en una situación muy delicada:

Cualquier día pillan a Echenique jugando al padel. — McEnroe (@jon_mcenroe) 11 de septiembre de 2018

Por favor, que sea verdad que Pedro Duque estuvo en el espacio — José Soto (@sotosinmas) 11 de septiembre de 2018

Que se te vaya de las manos lo de copiar y que tu TFM se encabece con un “Por favor lee: Una Petición urgente del fundador de Wikipedia, Jimmy Wales” — Lucía Taboada (@TaboadaLucia) 11 de septiembre de 2018