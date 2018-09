Una poseída Ada Colau pone el grito en el cielo apoyando la cagada en Dios de Willy Toledo

Con Alá no se mete por sin las moscas, pero todo lo que huela a cristianismo le saca de quicio y no duda en encender velas al diablo con tal de quemarse más deprisa, dándoselas de mártir por la causa. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamenta ahora con profundo pesar -y quién sabe si con penitencia añadida-, el arresto por parte de la Policía Nacional del actor Willy Toledo, que estaba en busca y captura por no presentarse a un juicio por ofensas religiosas. (Detienen en Madrid a Willy Toledo y le joden toda la 'performance' que tenía preparada).

Respeto sinceramente los sentimientos religiosos.

Con la misma sinceridad, no respeto nada la censura ni el abuso de poder.#mecagoendios #WillyToledoLibertad — Ada Colau (@AdaColau) 12 de septiembre de 2018

"Respeto sinceramente los sentimientos religiosos. Con la misma sinceridad, no respeto nada la censura ni el abuso de poder", ha escrito la regidora en un apunte en su cuenta de Twitter que ha acompañado con las etiquetas "mecagoendios" y "WillyToledoLibertad". (Ada Colau enloquece: "Por las noches salgo a poner y quitar lazos y luego echo una risa maligna").

Willy Toledo ha sido detenido este miércoles 12 de septiembre de 2018 en las inmediaciones de su domicilio, en Madrid, tras no acudir a declarar ante la justicia después de la denuncia de Abogados Cristianos y la Fiscalía por unos comentarios que consideró ofensivos difundidos por el actor a través de Facebook en julio de 2017, que, a juicio de la entidad denunciante, "vejaban los sentimientos religiosos".

El mismo actor ha anunciado este miércoles a través de Facebook su detención:

"Me detienen. Se nos jodió el guateque. Vamos pallá. Poloniaaaaaaaa".

