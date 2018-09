Pablo Casado sacude a Pedro Sánchez donde duele: recordándo al socialista su pacto con 'independentistas y batasunos'

Pablo Casado no afloja (La siniestra 'Nada' Colau jalea, con la complicidad de 'laSecta', la amenaza de Sánchez a ABC, Inda y El Mundo).

El presidente del Partido Popular ha asegurado que su partido no intenta "abatir" a Pedro Sánchez, con la polémica en torno a su tesis doctoral, sino que tan solo quiere que dé explicaciones (La cara más espeluznante de Pedro Sánchez tras la 'fake tesis': un tío colérico y con falta de escrúpulos ).

"Los únicos que abatieron a un Gobierno que había ganado las elecciones dos veces fueron los del PSOE, con unos aliados pocos confesables, como los independentistas, los batasunos y los de Podemos".

Eso señaló Casado ante los medios de comunicación en su visita presidente del Partido Social Demócrata (PSD), Rui Rio, en Lisboa.

Casado pidió a Sánchez que respete a los medios de comunicación en vez de enviarle burofaxes para exigirles que se retracten de las informaciones publicadas en la última semana sobre presuntas irregularidades en su tesis.

"Aconsejo al presidente del Gobierno que respete a los medios de comunicación en vez de enviarle un burofax. Creo que no es bueno matar al mensajero, da una mala imagen un Gobierno que se dedica a amenazar con querellas a algunos medios centenarios".

En concreto, Pedro Sánchez, en calidad de ciudadano, se ha dirigido a los diarios ABC y El Mundo y al medio digital OKdiario. Por otro lado, afirmó que él no puede renunciar a su máster porque no tiene un título habilitante y porque no ha hecho uso de la tasas académicas que lo acrediten (Albert Rivera: "Señor Sánchez, no anteponga el sillón a los intereses de España").

"No tengo ni tesis, ni tesina, ni trabajo final de máster. Lo mío es un curso del doctorado y para tener esta acreditación es necesario presentar una tesina que te habilite para ser doctor, y yo no la he escrito. La explicación se debe al Plan Bolonia, que me pilló en el año de adaptación del espacio universitario español al europeo".

Recalcó que pasarán "bastantes años" hasta que tenga tiempo suficiente para realizar la investigación de sus cursos doctorales que le den derecho a la tesis.

Casado ha criticado al presidente por estar "más pendiente de contentar a sus socios independentistas" que de explicar al resto del mundo lo que está ocurriendo en Cataluña.

Ha recriminado también al ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Josep Borrell, que considerara a Cataluña como una nación y que deseara que los políticos presos estuvieran fuera de la cárcel.

"Es una declaración que no podemos admitir. Ni Cataluña es una nación, solo existe la nación española, que no va a admitir ningún tipo de sedición en su territorio, ni un político puede decidir sobre las decisiones de los tribunales frente al golpe al Estado que dieron los independentistas el pasado año".

El líder del PP destacó que si los presos secesionistas están en prisión es por decisión de un juez:

"y un ministro de Exteriores no puede lanzar ese mensaje, menos en una cumbre internacional".

Casado reclamó al presidente que explique "esa irresponsabilidad" de Borrell y señaló que su partido tratará de explicar al resto de Europa lo que sucede en Cataluña.

"Nuestro posicionamiento en el PP es tener una voz en la política exterior ya que no la tiene el Gobierno de Sánchez. La situación por la que atraviesa España hace que en apenas 100 días hayamos dejado de ser un ejemplo para ser un país con problemas".

Insistió en que se vuelva a aplicar "desde ya" el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, con el fin de "recuperar la democracia, la legalidad y el crecimiento económico".