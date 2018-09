Alexandra Fernández, diputada de Podemos, se harta y arremete contra sus compinches 'traidores'

Siempre se ha diho en España que, por muchas vuetas que de la tortilla, 'unos son siempre huevo y otros siemre patata'.

Y a la vista de cómo funciona Podemos, es evidente que Pablo Iglesias es huevo y Alexandra Fernandez será siempre humilde tubérculo.

Ni siquiera el regreso de 'El Coletas' a la primera línea política, tras la baja por el nacimiento prematuro de sus mellizos, ha logrado apaciguar las convulsas aguas del partido morado y sus socios.

Con guerras abiertas en sus principales feudos, como Andalucía, Madrid, Cataluña y Galicia, y noqueados aún por la inesperada dimisión del líder de los Comunes, Xavier Domènech, a Iglesias se le ha declarado un nuevo fuego en sus filas.

La protagonista de este nuevo incendio es la portavoz de En Marea en el Congreso -socio de Iglesias en Unidos Podemos-, Alexandra Fernández, que ha estallado en las últimas horas tras unas declaraciones del candidato morado a la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, que trataba de cultivar la imagen más moderada de Podemos.

Seica Podemos estaba de broma cando falaba de creba democrática.



Aliñarse co discurso das elites da transición: iso sí que merecía unha disculpa, tanto co 15M coma cos pobos que loitan por rachar os candados do R78. Van camiño de converterse no seu freo.https://t.co/AjuRXAQjpf