Un inspector de Policía da una nueva esperanza a la familia de Diana Quer

Su padre pidió días atrás colaboración ciudadana entre sospechas de que hay alguien que no está contando todo lo que sabe. Después del bluf del móvil, ¿hacia dónde apunta la investigación?

Más de cuatro meses después de la desaparición de Diana Quer aún sigue habiendo muchas preguntas y pocas respuestas, aunque la familia de la joven sigue confiando en que alguien declare algo que hasta ahora ha callado.

En esa línea iba el comunicado emitido hace unos días por su padre, Juan Carlos Quer, en el que agradecía su trabajo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y solicitaba de nuevo la colaboración ciudadana. "Hay personas cuyo testimonio puede aportar datos esenciales para la investigación".

En el programa Detrás de la Verdad, de 13TV, analizaron las últimas informaciones en torno al caso, toda vez que el móvil de Diana no ha dado a los investigadores lo que esperaban.

"Una vez descartado esa panacea que iba a ser el móvil ahora comienza otro tipo de investigación", señaló el inspector de Policía Serafín Giraldo, que matizó que cuatro meses en una desaparición es "muy muy poco tiempo".

Giraldo, haciéndose eco del famoso falso email recibido a principios de diciembre por la asociación SOS Desaparecidos ("Hola. Estoy bien. Necesito estar un tiempo fuera de España. Saludos, Diana Quer"), explicó que llegados a este punto hay dos posibilidades.

En primer lugar, que se tratara de un acto irresponsable, "una gracia". Pero él se inclinó por una segunda opción que da esperanzas a sus seres queridos: "Un desvío de atención de la investigación. Y cuando se desvía la atención es porque están por buen camino", añadió.

Entretanto la familia y los amigos de la joven siguen esperando su vuelta. A través de Espejo Público dos de sus íntimas le enviaron un mensaje a principios de esta semana:

"Ya llegan las navidades y no estás con nosotros. No sé cómo explicar todo lo que te echo de menos y las ganas que tengo de verte y que vuelvas. Estés donde estés espero que estés bien", le decía su amiga Ali. "Se me hace imposible asimilar que ya no estés aquí (...) pero aún tengo la esperanza de que vuelvas...", añadía Sandra.