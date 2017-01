Escándalo en Zarzuela por los presuntos vídeos privados de Bárbara Rey y Don Juan Carlos

Aunque parecía ya una leyenda urbana, parte del imaginario público tatuado en el ADN social, un rumor, simple humo en el camino, la supuesta relación entre Bárbara Rey y Don Juan Carlos, se materializa en forma de titulares que hacen "temblar" a Felipe V, un rey que en ningún momento se ha enfrentado a un reinado sencillo.

Y es que desde que el periodista Manuel Cerdán publicara en OK Diario, que espías del CNI habían depositado supuestamente entre 1996 y 1997, en un banco afincado en Luxemburgo, unas cantidades obscenamente elevadas de dinero para la vedette murciana, se ha desencadenado un efecto dominó.

Al parecer, la posible existencia de unos vídeos muy comprometidos, serían el desencadenante de esta maniobra, al más puro estilo de las películas clásicas de espías.

Pero Cerdán no se queda ahí, afirma que la cuenta bancaria se abrió exactamente el 25 de septiembre de 1996 en el Kredietbank Luxembourg y se transfirieron, 26,3 millones de pesetas, unos 160.000 euros, sólo tres meses después de su apertura.

Por su parte, ante las informaciones publicadas, Bárbara Rey niega la mayor y afirma no tener nada que ver ni saber nada sobre esa cuenta: "Si alguien la abrió y la usó sabrá qué hizo con el dinero. Nunca he estado en Luxemburgo en ese banco. Yo no sé nada ni quiero meterme en líos. Ya me han hecho demasiado daño".