La enigmática respuesta de una escondida Bárbara Rey, la mujer más buscada

Al conocerse las duras informaciones de OKdiario, la vedette se encontraba escondida en su casa de Marbella, a estas horas se desconoce su paradero, la presión mediática le estaría afectando. (Escándalo en Zarzuela por los presuntos vídeos privados de Bárbara Rey y Don Juan Carlos).

Barbara Rey no da la cara. Presuntamente escondida en su casa de Marbella, no se ha pronunciado. Se reabre una delicada polémica tras las informaciones de OK Diario, que se ha hecho eco de un suceso peliagudo que afecta a la vedette. Ya en 1997, la artista hablaba del asunto a los medios de comunicación. (¿Recibió Barbara Rey 500 millones de pesetas del CNI por no contar su 'affaire' con don Juan Carlos?).

Bárbara denunciaba públicamente en las televisiones un posible robo de fotos y vídeos, según sus declaraciones "prohibidos". En aquella época, la actriz se mostraba angustiada "yo no acuso a nadie pero sí hay personas con las que he hablado que tienen conocimiento de mi vida personal", decía y añadía "las cosas mías las quieren tapar, mi casa está controlada, me tienen amenazada de muerte a mí y a mis hijos. A mí me matarán y la gente sabrá quién me ha matado", reconocía hace 20 años.

En aquel momento su exmarido, ya fallecido, Ángel Cristo, hacía unas duras declaraciones "esta señora ha hecho chantaje al hombre más importante de este país", afirmaba el domador, unas palabras que recogía el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco.

Al parecer, en ese material robado aparecían imágenes comprometidas de Bárbara Rey con "el hombre más influyente del país". Este tema que parecía olvidado vuelve a resurgir con fuerza tras las informaciones publicadas por OK Diario, que el "CNI pagó el silencio de la vedette a cambio de tres millones de euros procedentes de fondos reservados", partida que no es necesario justificar.

La actriz ha dado la callada por respuesta, al conocerse la noticia Bárbara se encontraba escondida en su casa de Marbella aunque a estas horas se desconoce su paradero, la presión mediática posiblemente habrá alterado sus nervios y, al parecer, todo apunta a que tomará medidas legales.

Bárbara Rey, según el programa Sálvame, ha negado esta información, algo que sorprende teniendo en cuenta que ya en los años 90 denunció presiones, amenazas y hasta un robo de cintas en su domicilio. Además, en su habitual recorrido por los platós de televisión durante los últimos tiempos, la artista no ha tenido nunca reparo en hablar de la citada sustracción y de sus relaciones con importantes personalidades del país, hasta el punto de atribuir a una mano negra el hecho de que sus trabajos en televisión se redujeran de forma drástica.

Apartada de los medios durante un largo tiempo, su día a día lo dedica al cuidado de su hermano, cuya salud es delicada. De vez en cuando reaparece en algún plató de televisión. Así lo hizo hace unos meses en Sálvame Deluxe o Hable con ellas. "Son momentos difíciles profesionalmente", confesaba entonces, al tiempo que reconocía tener ciertos problemas con la Agencia Tributaria.