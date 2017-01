El dinero sucio de "drogas y armas" de Bárbara Rey y Don Juan Carlos hace polvo la Casa Real

Es el culebrón del momento en la sociedad española a pesar de que han pasado muchos años de aquello y muchas "amigas" entre medias. La misteriosa historia de Bárbara Rey con Don Juan Carlos tiene todos los ingredientes para seguir copando titulares: una amistad "prohibida", vídeos íntimos, dinero del CNI para comprar el silencio de la vedette... y ahora una trampa con dinero sucio del narco o de armas. (La enigmática respuesta de una escondida Bárbara Rey, la mujer más buscada).

OK Diario vuelve a la carga este jueves 19 de enero de 2017 asegurando que la actriz se presentó a mediados de 1997 en el despacho de un abogado madrileño para pedirle asesoramiento jurídico y fiscal sobre la cuenta que le habían abierto los servicios secretos en el Kredietbank Luxembourg. Bárbara Rey confesó que habían surgido una serie de problemas con el banco sobre la procedencia de los fondos y que los gestores del Kredietbank le exigían personarse en Luxemburgo rápidamente.

Muy nerviosa, la actriz reconoció que estaba pendiente de un importante ingreso de dinero en Luxemburgo y mencionó la cifra de 500 millones de pesetas (3 millones de euros). Según la actriz, la cifra había sido pactada con unos emisarios del CESID (antecesor del CNI), para que no hiciera públicas su amistad con Don Juan Carlos. Al mismo tiempo, se comprometía a desprenderse de las cintas con grabaciones de audio y vídeo de algunos de los encuentros juntos.

Bárbara Rey se mostró temerosa de que la oferta pudiera responder a una trampa de los servicios secretos:

"Me parece todo muy raro. Quiero que usted me saque de dudas. Unos amigos me han advertido de que puede ser una encerrona en Luxemburgo. Que lleve cuidado. Que me ingresen en la cuenta dinero de la droga, del tráfico de armas o del negocio de trata de blancas. Y que acabe en una cárcel de Luxemburgo".