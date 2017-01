Se filtra otra real falta de respeto que tuvo la bocazas de Bárbara Rey con Doña Sofía

Se ha abierto la veda. Ahora que se ha abierto la caja de los truenos y los detalles de la presunta "amistad entrañable" entre Bárbara Rey y Don Juan Carlos ya es del dominio público no hay día que no trasciendan nuevos datos. Entre otras cosas porque la actriz no se ha caracterizado todos estos años por su discreción precisamente. La diferencia es que todos los que trabajaron con ella callaban lo que ella no. (La burla más ordinaria de Bárbara Rey sobre Doña Sofía: "Esto son tetas y no las de la Reina").

Ahora que se ha publicado la existencia de grabaciones íntimas con el Rey emérito, los pagos del CNI con dinero de fondos reservados para mantener su silencio y hasta la existencia de un chalé para citas privadas, la cosa ha cambiado.

ESdiario se hacía eco hace unos días de la falta de respeto que mostraba la vedette delante de sus compañeros de televisión hacia la Reina Sofía y ahora Jorge Javier Vázquez ha hecho lo propio en su blog de Lecturas.

El presentador de Telecinco recuerda que "hace veinte años" cuando trabajaba en Antena 3 "coincidí con Bárbara Rey en maquillaje y le dije: "Hola, reina". Sin doble sentido -lo juro-. Lo de "reina" es algo que se dice mucho en Catalunya, y yo estaba recién aterrizado en Madrid. O sea, que tampoco es que yo conociera de mucho a Bárbara". Ante su asombro, la actriz le contestó con una frase que ahora recuerda: "Pues yo podría llevar mejor que otras ese título".

Según Jorge Javier, eso sí,