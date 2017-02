Don Juan Carlos I, fue un buen Rey para España

En estos tiempos en los que asistimos a un 'linchamiento gratuito' de su majestad Don Juan Carlos I, y en el que ni los amigos salen al paso a dar la cara por él, me parece necesario levantar una pequeña y modesta lanza a su favor. Y aunque no soy sospechoso de ser monárquico, tampoco me siento anti monárquico, llevado por ridículas e injustificadas modas.

Claro que Don Juan Carlos, es probable que no haya sido un gran ejemplo, pero ¿quién lo es?, y en líneas generales son muchos los rumores y los posibles patinazos cometidos, pero creo firmemente, que a las personas hay que valorarlas por un todo, por el continuo de sus vidas, y no por hechos aislados, puntuales, íntimos o privados, destacados con cierta maldad y ánimo de hacer daño.

Nadie, absolutamente nadie saldría indemne de semejante juicio popular, mediático y perversamente sesgado. Un ejercicio nauseabundo que sólo persigue devorar audiencias, como sea y a costa de lo que sea.

Hace tiempo que me preocupa este asunto, al que asisto con gran desazón, y al que ya dediqué un artículo anterior, en el que contaba la triste historia de la actriz Sandra Mozarowsky, según dicen, amiga del Rey en su juventud, y que murió prematuramente cuando esperaba un hijo. En aquel artículo compartía con los lectores las morbosidad de los rumores y malas lenguas, de los llamados teóricos de la conspiración, y como hasta un accidente fatal como aquel, podía ser utilizado contra el monarca, como arma arrojadiza, sin ningún tipo de base ni fundamento, por no decir la suerte de disparates que hemos oído en televisión sobre supuestas amantes.

No, no todo vale con tal de arañar un puñado de miles más de espectadores, de llamar más o menos la atención o de sumar más o menos visitas a un portal. Al que fuera jefe del estado hay que respetarlo por encima de todo, y tratar cualquier asunto relacionado con él, con perspectiva, rigor y seriedad.

De hecho, casi todas las cosas 'sucias' que han salido con el ánimo de afearle la imagen al Rey, tienen que ver con temas tremendamente mundanos, que en ningún caso, lo incapacitarían para haber sido lo que exactamente fue, un buen Rey para España.

Si perdemos el respeto por las personas, lo perderemos todo. Nadie es infalible, todos cometemos errores, y el que no lo crea, probablemente sea el más errado.

Don Juan Carlos I quizás no haya sido un gran Rey, pero sin duda fue un buen Rey, que hizo grandes cosas por nuestro País, que nos han beneficiado a todos, aunque algunos se resistan a admitirlo. Ahora, yo que no fui al cuartel, me apetece más que nunca decir aquello de: ¡Viva el Rey!.