Carme Chacón contó con valentía cómo convivía con su 'corazón del revés'

Fue en 'El programa de Ana Rosa' un 14 de febrero de 2011, cuando la malograda Carme Chacón charlaba en una entrevista televisada con Ana Rosa Quintana y entre otras cosas, hablaba con sinceridad y sin tapujos de su cardiopatía que años después sería fatídica.

Así habló entonces la socialista:

Yo he asumido esto con normalidad, y es verdad que las profesiones de mi generación no son sencillas, ni ésta ni otras, pero yo siempre he podido asumir mis responsabilidades.

Yo hasta ahora había vivido privadamente mi cardiopatía, y hablando con mi doctor de siempre me di cuenta de que podía aportar mi granito de arena a la hora de sensibilizar y para evitar que aquellas personas que no han detectado su enfermedad puedan sufrir algo fatal.

Yo vivo mi vida con plenitud, soy perfectamente consciente de qué puedo hacer y qué no. Yo ni me acuerdo de mi corazón, afortunadamente; voy a los controles que tengo que ir regularmente y todo ha ido siempre muy bien. Conociendo la enfermedad se vive con plenitud.

La vida es muy bonita, hay que vivirla con plenitud y hay que tomársela con la prudencia necesaria.