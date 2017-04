"El hijo de la gran p...del Carnicero de Mondragón es un cagari"

El relato pone los pelos como escarpias, pero deja bien a las claras lo 'valientes' que eran estos etarras del tiro en la nuca y la bomba lapa.

Un veterano jubilado del GAR, Grupo Antiterrorista Rural, la extinta unidad de élite de la Guardia Civil especializada en combatir a ETA en los años más sangrientos y duros de la banda, ha volcado en un foro de internet que comparte con otros colegas y del que se hace eco El País cómo fue la detención, en junio de 1984, de uno de los etarras más feroces de la banda, Jesús María, Josu, Zabarte, conocido como el 'Carnicero de Mondragón'.

Recuerda el agente que en la operación que desmanteló el comando, desarrollada hace 33 años, un compañero suyo de la Guardia Civil resultó herido de un disparo en el vientre y dos etarras muertos. Y señala que Zabarte, herido en una pierna, optó por entregarse a los GAR tras exhortar a gritos a sus compañeros a entregarse. Pero estos prefirieron morir al seguir disparando cuando se hallaban cercados por los GAR dentro del piso de Hernani. Este es el relato del veterano agente de la Guardia Civil, que prefiere el anonimato:

Añade que:

Describe cómo fue el enfrentamiento:

Y prosigue:

Pues bien, el tercero en discordia era el súper macho éste llamado Josu Zabarte Arregui (el Carnicero de Mondragón). ¿Sabéis donde estuvo durante todo el tiroteo? Al principio he contado que el conductor del comandante Galindo se desangraba en la primera habitación según se entraba por la puerta a la izquierda. Pues el etarra Zabarte lo estaba observando todo, porque en esa habitación había un zulo donde él se escondía tras un espejo chino, pues allí escondido estaba el muy...Tuvo la oportunidad de rematarlo, pero no lo hizo. Y no lo hizo porque sabía que [si lo hacía] después iba él... Y cuando tras el tiroteo se produjo el registro del inmueble, allí le encontramos, tras el espejo y dentro del zulo, cagao de miedo, sí, sí, cagao físicamente, y con la pistola en la mano, que del acojono que tenía no la tenía ni montada. Así era y son estos carniceros....