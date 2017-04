Colau denunciará a un usuario de Twitter que amenazó con violarla: "¡Hija de puta!"

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha anunciado este lunes que denunciará a un usuario de la red social Twitter que publicó un mensaje en el que amenazaba con violarla.

«No sé si Fiscalía tiene ya conocimiento y piensa actuar. Yo sí voy a denunciar», ha explicado Colau en un mensaje de su perfil de Twitter recogido por Europa Press, en referencia a la publicación del usuario '@Machitrxldeamor', cuya cuenta ha sido suspendida.

Esta amenaza a @AdaColau no tendrá repercusión judicial:

-No es chiste.

-No es canción.

-No es titiritero.

-Va a una persona de izquierda. pic.twitter.com/2qsOQu8Wv1