Mario Biondo fue asesinado: ¿quién de su entorno mató al marido de Raquel Sánchez Silva?

El informe es demoledor y da la razón a la incansable e inconsolable familia del infortunado Mario Biondo, a pesar de que tanto en España como en Italia el caso está cerrado. (La terrible foto de Mario Biondo ahorcado... ¡que ha subido a Twitter su madre!).

Y es que llega un informe que parece ser a todas luces definitivo. Está firmado por el agente Lluís Duque, especialista en Policía Científica e Investigación de Delitos, durante 15 años en los Mossos d'Esquadra y hoy en la Policía de Malgrat, diplomado por el Institut de Seguretat Pública de Catalunya, profesor de Criminalística en la UdG y máster en Criminalística y consejero en Ciencias Forenses en la UAB, este nuevo informe pericial es tozudo: el cámara solo pudo morir asesinado.

Según da cuenta 'La Vanguardia', -que recuerda lo ocurrido aquel aciago 30 de mayo de hace ya seis años, cuando la Policía española no observó motivos para considerar la hipótesis del homicidio, ni tan siquiera como una posible vía de investigación- cuando aparece un suicida por ahorcamiento con el lazo por debajo del hioides, podemos inferir que "nos lo han colgado". Lo afirma tajantemente Lluís Duque.

Ha podido estudiar al detalle el citado todos los dossieres que obran en poder de la fiscalía de Palermo (donde sí existe un ‘caso Biondo', que permanece abierto) y se ha planteado las mismas dudas que el profesor Maurizio Cusimano, experto en balística e informática, que presta servicio en los Tribunales de Livorno, Foggia y Brescia (Italia).

LAS CONCLUSIONES

Y las conclusiones son las mismas. El cadáver de Mario aparece suspendido de una estantería metálica del salón, de la que cuelga por una pashmina: ¿Por qué no ajustar por completo el pañuelo al cuello? ¿Por qué no atarlo a una altura superior? Se trata de un lazo ancho (de tela suave, no abrasiva), que ni tan solo roza la nuca de Mario, y no se observa un cuadro clásico de muerte por asfixia: no hay congestión visceral, no hay hemorragias petequiales.

Por el contrario, la abrasión que presentaba el cadáver no puede deberse al peso del cuerpo: "La afectación es sublaríngea y por debajo del hueso hioides, aspecto improbable por la sola acción de la gravedad. Cualquier alumno de un curso de formación en Policía Científica sabe que cuando aparece un suicida por ahorcamiento con el lazo por debajo del hioides, podemos inferir que "nos lo han colgado", afirma Lluís Duque.

Lluís Duque ha estudiado también las fotografías de la autopsia. En ese sentido, señala lo siguiente:

“Con total nitidez se muestra un surco en torno al dorso de su cuello, lo cual para quien subscribe resulta contundente y concluyente la participación de terceras personas, ya que por un lado, tal y como se ha podido comprobar en el presente dictamen, en ningún caso había presión sobre esta zona mediante el lazo-pañuelo encontrado alrededor de su cuello en la escena del crimen”.

Terceras personas. Crimen, no suicidio. Como desde hace ya casi cuatro años viene sosteniendo su familia, Mario no habría muerto por su propia mano sino por intervención directa de otros. Es más, tras la exhumación del cuerpo –que fue embalsamado– para serle practicada una segunda autopsia, ya en Italia, se observó un hematoma en el cerebro. El hecho no pasa desapercibido para Duque.

Al contrario: