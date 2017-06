La última persona que vio con vida al valiente Ignacio Echeverría: "Pegó con el patín a esos tíos y lo apuñalaron"

No ha sido confirmado por Exteriores, pero la periodista Isabel Durán, tía política de Ignacio Echeverría, ha dado por sentado su fallecimiento a través de Twitter este martes 6 de junio de 2017. (El valiente español que se lió a palos con los terroristas islámicos de Londres).

Ignacio Echeverría atacó a los terroristas para intentar salvar a una mujer. Está en el cielo con su inseparable monopatín #héroeespañol pic.twitter.com/qqtOiCAJbS — Isabel Durán (@IsabelDuran_) 6 de junio de 2017

Sin embargo, una hora después ha escrito un segundo tuit en el que rectificaba y pedía disculpas porque "tras varias llamadas de pésame, me ha salido del corazón el tuit anterior sin saber que no era oficial".

Pido disculpas porque tras varias llamadas de pésame, me ha salido del corazón el tuit anterior sin saber que no era oficial. — Isabel Durán (@IsabelDuran_) 6 de junio de 2017

Mientras se aclara el paradero del valiente español, las autoridades británicas han pedido a la familia "24 o 48 horas más" para dar "información", según ha escrito en Facebook su hermano Joaquín, quien lamenta que sigan "sin noticias" de él.

"Yo he visto cómo le apuñalaban, le hicieron como plas, a clavárselo". Así ha descrito Guillermo la última imagen que recuerda de Ignacio Echeverría, el madrileño de 39 años desaparecido desde los atentados de Londres del sábado por la noche -según informa Mediaset-.

El mentado es su amigo, y fue también fue testigo directo del horror que se vivió en London Bridge:

"Parecía que había una pelea unos metros para adelante, como 15 o 20 metros, parecía una pelea. Y ya te fijas y ves como que un tío está pegando como a una tía, a una chica, pero ensañándose. Y ya de repente, la próxima cosa que recuerdo es a Ignacio ya allí, como en la pelea, dándoles patinazos a todos los tíos que estaban allí protegiéndose como podían. Claro, un patinete contra un cuchillo así y tres o cuatro tíos... te van a matar, tienes que tener mucho valor, mucho valor".

Entonces, Guillermo ha evocado el momento en el que "Ignacio estaba en el suelo y le he perdido y, la próxima cosa que recuerdo es que tenía a uno así con el cuchillo, yo ya lo tenía al lado, he cogido y he salido de allí lo más rápido que he podido".

"Me da mucha pena, es un chaval que es muy bueno. El tiempo que Ignacio ha estado con ellos es tiempo que otra gente ha usado para salvar su vida", ha explicado.