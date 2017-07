El asqueroso 'eructo' del rapero podemita amigo de Monedero: "Muchos temporeros están peor que Ortega Lara"

Usuarios de la red social Twitter han reportado a la Policía y la Guardia Civil un tuit del rapero Pau Rivadulla, conocido como Pablo Hasél, en el que asegura que "muchos temporeros durmiendo al raso están en peores condiciones que Ortega Lara y sin haber sido carceleros torturadores". (Hasel, el rapero amigo de Monedero, desea que se estrelle el avión del Betis).

Hay que ser muy malnacido para pensar y decir sin vergüenza semejante barbaridad, @PabloHasel pic.twitter.com/cLqL9RExlF — Gustavo Fernández (@gusmozar) 2 de julio de 2017

Hasel, que ya fue condenado a dos años de cárcel en 2014 por enaltecer el terrorismo en varias canciones publicadas en YouTube, publicó ayer este mensaje en la red social, día en el que se cumplían 20 años de la liberación del funcionario de prisiones. (El rapero podemita Pablo Hasel ahora llama "facha millonario" a Rafa Nadal).

Me alegraré muchísimo cuando estés entre rejas, @PabloHasel.



Eres un grandísimo hijo de puta. pic.twitter.com/bE2AvCQejT — Luis Roca 🇪🇸 (@LuisRoca_1) 2 de julio de 2017

Hásel ha protagonizado en los últimos años varias polémicas por contenidos difundidos en redes sociales, por las que ha sido condenado en dos ocasiones. (Detenido el rapero podemita Pablo Hasel por presunta agresión a periodistas).

El pasado mes de febrero, el Juzgado de lo Penal número 3 de Lleida lo condenó a pagar una multa de 540 euros por un delito leve de falta de respeto a la autoridad por una canción publicada en 2014 en YouTube que dedicó al alcalde de la ciudad, Àngel Ros, "Menti-ros". La letra contenía frases como "Àngel malparido te mereces un tiro", entre otras. (Ahora Hasel quiere dar pena tras ser citado a declarar por la AN: "Me hacen desplazarme a Madrid y no me abonarán los billetes del viaje").

El pasado 8 de febrero, el Real Betis anunció que se querellaría contra él por un tuit en el deseó que el avión del club de fútbol se estrellara, a raíz de un polémico fichaje del conjunto sevillano criticado por su supuesta ideología ultraderechista.

Un mes antes, en enero, el juez de la Audiencia NacionalJosé de la Mata le tomó declaración como investigado por un vídeo en YouTube contra el Rey Juan Carlos.

En junio del pasado año fue detenido en Lleida por una agresión a algunos periodistas que cubrían la ocupación del rectorado de la Universidad.

Dos años antes, en marzo de 2014, Hásel fue condenado a dos años de cárcel por enaltecer el terrorismo de ETA, los Grapo, Terra Lliure y Al Qaeda en canciones suyas que subió a YouTube. En ese momento no entró en prisión por carecer de antecedentes penales.

Un hijo de la gran puta de manual. Por cierto, ¿quien coño es el tal Pablo Hassel ese? — E.Guirao (@EmilioGuirao) 2 de julio de 2017