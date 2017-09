Ya puedes ir devolviendo las medallas, Trapero: los Mossos descartaron el aviso de EEUU por "baja credibilidad"

Ahora admiten que han mentido. El 'conseller' de Interior, Joaquim Forn, y el 'major' de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, han admitido que la policía catalana sí recibió una alerta sobre un posible atentado en la Rambla de Barcelona, que esta contenía el mensaje difundido por El Periódico de Catalunya y que llegó el 25 de mayo de 2017.

Desde el 20 de agosto hasta este jueves, el Govern había negado la existencia de esta comunicación. --El Govern admite que recibió el 25 de mayo un aviso "de baja credibilidad" sobre un ataque en la Rambla--

Lo que Forn y Trapero han negado tajantemente es que el aviso procediera de la CIA o del National Counterterrorism Center (NCTC). Vino de "otras fuentes", que se han negado a revelar.--EEUU confirma que alertó a los Mossos--

La alerta en cuestión, tras ser contrastada, fue considerada de "muy baja credibilidad". 'Conseller' y 'major' han asegurado que en los últimos dos o tres años han recibido "decenas" de avisos sobre atentados terroristas que apuntan a objetivos distintos. Y el que hablaba "específicamente" de la Rambla se descartó.

El 'conseller', que ha denunciado una campaña de "intoxicación" contra los Mossos d'Esquadra, ha calificado de "montaje" el documento. Trapero ha ido más lejos y ha asegurado que esta información se ha elaborado siguiendo "un dictado" para "desprestigiar" a la policía de la Generalitat.

Un mes antes del aviso, como contamos en Periodista Digital, el jefe de los Mossos era entrevistado por Josep Cuní en 8Tv. El periodista le preguntó por la pertinencia de los bolardos: «No pondremos medidas por si acaso, por postureos, porque aquí hacen no sé qué, aquí también».

El jefe Trapero alcanzó allí su nivel de incompetencia. La clave de la seguridad, de la prevención son esas tres palabras: "Por si acaso. Por si acaso nos hacen quitarnos la chaqueta, el cinturón, las tarjetas, el móvil, las llaves en los aeropuertos y pasar por el detector de metales. Hubo aciertos en la actuación de los mossos, principalmente en el que disparó a cuatro de los cinco terroristas de Cambrils. Lástima que tuviera un pasado legionario", dice Santi González.

ASÍ MINTIERON

La Sexta (20 agosto). Ana Pastor: «¿Ustedes no tenían esa información, no se la habían hecho llegar directamente, ni tampoco a través del Gobierno central?».

Carles Puigdemont: «Es que la Policía se relaciona con otros cuerpos policiales. No existe una relación entre agencias de inteligencia de países extranjeros y los Mossos» [...] «Las policías se relacionan con otras policías y los servicios de inteligencia con otras agencias de inteligencia. A una policía como los Mossos ya nos gustaría poder tener relación directa con la CIA, pero evidentemente eso no ha ocurrido».

Rac1 (22 agosto). Nacho Martín Blanco: «Sobre el aviso de CIA, ¿hubo un aviso expreso a los Mossos sobre esta cuestión?».

Joaquim Forn: «Sobre el aviso de la CIA, nosotros no tenemos relación con la CIA, nos encantaría. Por lo tanto, si no hay relación no podemos haber recibido una información directa de la CIA. Nos gustaría haber podido tenerlo. Nos gustaría mucho poder intercambiar información con la CIA. Pero, desgraciadamente, eso no se ha producido».