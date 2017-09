No es broma: La separatista que deseó que violaran a Inés Arrimadas se hace ahora la víctima

Dice el viejo adagio que rectificar es de sabios. Pero aplicárselo a Rosa María Miras Puigpinós sería, como poco, un ejercicio de desmemoria bestial.

Esta señora dice ahora estar arrepentida por los insultos y amenazas vertidas contra la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, a la que llegó a desear que la violasen en grupo.

Según reconoce la individua en cuestión:

Lo que escribí fue una burrada que no quería decir. Estaba en un momento de calentón. No me queda otra que pedir disculpas. Obviamente no quería que pasara literalmente, no estoy loca. Me sabe fatal, ya no solo por ella que es la persona afectada, sino por todas las mujeres violadas.