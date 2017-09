El 'diabólico' candidato de IU que quiere matar a un diputado nacional por "fascista"

Es una fiera de armas tomar, y no para de dar la tabarra al personal, no solo aporreando su batería en el grupo de heavy-rock 'Señor Maligno', sino desde sus cuentas de las redes sociales, sobre todo en Facebook, donde no deja títere con cabeza.

Era, hasta hace poco tiempo, el coordinador local de IU (EUPV) en el municipio castellonense de Segorbe, que tiene en Alberto Garzón y el diputado valenciano Ricardo Sixto, como referentes de la formación. En sus ratos libres se dedica a amenazar de muerte a todo aquel que se opone al referéndum catalán, y de paso atiza sin piedad a todo lo que huela a español.

Desde su cuenta personal de Facebook, Herranz insultó al concejal Nacho Cantó Pérez, llegando a lanzar una amenaza de muerte contra el diputado nacional y también concejal de Segorbe, Miguel Barrachina, según se hace eco 'EsDiario'.

Fue al comentar el video que el diputado Barrachina terminaba de "colgar": las imágenes de un grupo de familiares despidiendo a los guardias civiles de Castellón que partían hacia Cataluña en comisión de servicios, fue valorado por el de IU con la expresión, "fascista de mierda".

Jesús García Herranz, se presenta a sí mismo como "rockero y heavy hasta la muerte", y deja bien a las claras su 'combatividad' en asuntos como la unidad de España, la tauromaquia o el proceso secesionista catalán.

El mentado iba de número 2 en la candidatura municipal de esta formación, en las últimas elecciones municipales de 2015. Una lista que con 246 votos obtenidos, quedó fuera del ayuntamiento.