¡Ojo a tu cartera! Puedes tener billetes marcados por los separatistas

Otra demencial idea de los separatistas catalanes: marcar los billetes con una estelada y la inscripción 'Independence for Catalonia',"Freedom for Catalonia", "Independance", o "Help us!".

La iniciativa la han titulado 'omplim Europa del nostre anhel, marquem els bitllets', es decir, "llenemos Europa de nuestro anhelo, marquemos los billetes", y se lanza desde desde plataformas como República Catalana, con 170.000 seguidores en Facebook. La aspiración de esta campaña es llegar a través de los billetes -a cualquier rincón de Europa para, aseguran los impulsores, que "todo el mundo tenga claro qué es lo que quiere el pueblo catalán".

Tal y como señala el Banco de España, estos billetes no tienen por qué tener mayor recorrido puesto que el papel moneda marcado, manchado o detreriorado puede ser canjeado por nuevos billetes de igual valor, una vez son reconocidos como tales de curso legal.

No es la primera vez que los separatistas catalanes proponen manchar los billetes de curso legal con marcas o frases para intentar expandir su delirio.

En realidad, ya en el año 2013 circularon un pequeño grupo de billetes con inscripciones tales como "Cataluña, nuevo Estado de Europa", bien escritos con bolígrafo, bien marcados con un sello.

Y siempre en inglés o en catalán, nunca en español.