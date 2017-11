Con esta cara se pitorrea de los españoles la anciana 'indepe' que fue expulsada del avión

Va de víctima de una pretendida represión lingüística, y con un toque chulesco y condescendiente que espanta. Es la nueva heroína del independentismo más rancio, la misma que ha hecho meter la pata una vez más a TV3, a Puigdemont y sus secuaces y quien, sin embargo, se ha convertido ahora en baluarte añadido del nacionalista Gobierno balear, que la defiende contra viento y marea con la socialista Francina Armengol a la cabeza. (La verdad sobre las expulsadas de un avión por hablar catalán deja a 'Puchi' con el culo al aire).

Margarita Camps Coll, la anciana de 72 años expulsada de un avión de la compañía Vueling por montar un pollo, por no cumplir las normas y por poner en peligro la seguridad del pasaje junto a una señora también de armas tomar, -ella dice que por hablar en catalán-, ha concedido una entrevista durante estas últimas horas a la despilfarradora cadena pública balear IB3, desde su casa de Ciutadella.

Dice torciendo el gesto y sin acabar las frases al más puro estilo balear, que podía haberle contestado a la azafata asturiana en castellano,

"pero... no sé, aquella imposición diciéndome usted me tiene que contestar. Ya está hecho. Ni lo esperaba ni lo quería porque no tengo necesidad. Soy una persona anónima".